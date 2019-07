Kerkhove baalt na uitschakeling bij debuut: ‘Dit doet pijn’

Quote Het is nu nog moeilijk om terug te kijken en heel tevreden te zijn. Lesley Kerkhove Kerkhove, via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, stond in de tiebreak van de eerste set met 5-2 voor. Ze verloor vervolgens, mede vanwege een aantal slordigheden, vijf punten op een rij. De spannende eerste set duurde 61 minuten.



In de tweede set nam Kerkhove meteen een 2-0-voorsprong, maar die gaf ze direct uit handen. Het werd 5-3 voor Jorovic en nadat Kerkhove nog een keer haar servicegame had gewonnen, maakte de Servische het na ruim anderhalf uur af met een ace. Ze dacht de zege al eerder binnen te hebben, maar dat punt moest opnieuw gespeeld worden omdat de umpire ingreep.

Op de wereldranglijst bezet Kerkhove plek 201. Ze maakte pas voor de tweede keer haar opwachting in het hoofdtoernooi van een grand slam. In 2017 plaatste ze zich voor de US Open, maar ook toen zat het toernooi er na de eerste ronde op.

Volledig scherm Lesley Kerkhove. © Getty Images

Kerkhove had in de laatste ronde van de kwalificaties gewonnen van de Duitse Sabine Lisicki, finaliste op Wimbledon in 2013. Het kwalificatietoernooi vond echter elders in Londen plaats, waardoor Kerkhove nooit eerder een enkelspelwedstrijd op het park van Wimbledon had gespeeld. Voor de kwalificaties wordt uitgeweken om het gras te beschermen tegen slijtage.

Bij Kerkhove overheerste de teleurstelling. ,,Het is nu nog moeilijk om terug te kijken en heel tevreden te zijn. Ik heb kansen laten liggen en had door kunnen gaan naar de tweede ronde. Ik zal wel even tijd nodig hebben om dit te vergeten, want deze doet heel erg pijn”, zei de 27-jarige Kerkhove. ,,Toch is dit weer een belangrijke drive voor het volgende grandslamtoernooi. Het is straks zeker lastig schakelen, want misschien speel ik over een paar weken weer op een klein baantje ver weg.”

Kerkhove sloeg door zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van Wimbledon een slordige 50.000 euro bij elkaar. Dat is bijna twee keer zoveel als ze afgelopen half jaar verdiende. ,,Dit is voor mij een luxe”, zei Kerkhove, die werd bijgestaan door haar coach en conditietrainer. Normaliter reist ze veelal alleen.

,,Ik doe het nog steeds met veel plezier. Ik weet dat ik dit niveau kan halen en mijn doel is zo snel als mogelijk in de top honderd te staan. Het prijzengeld hier is wel een hulpmiddel.”