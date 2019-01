Kerber snel door op haar verjaardag

Supercross Goes staat goed bekend bij de coureurs

17 januari GOES - Over interesse van toprijders heeft de Supercross van Goes niet te klagen. In de hoogste categorie, de Inters, komen sowieso 28 rijders in actie. ,,We moeten oppassen dat het er niet té veel worden”, zegt organisator Erik Weug. ,,Anders hebben we een aanpassing van het programma nodig.”