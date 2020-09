Kerber op US Open in twee sets langs Li

Sander Roelofs staat voor zijn debuut: ‘Best gek om nu hoofdtrai­ner te zijn’

3 september OOST-SOUBURG - Sander Roelofs is pas 27, maar heeft al zijn trainersdiploma’s al. Hij zou zelfs aan de slag kunnen gaan in de Korfbal League. Maar hoewel de Souburger ambitieus is, wil hij eerst meters maken op een bescheidener niveau. Hij staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen als hoofdtrainer, bij eersteklasser Koag uit Krimpen aan den IJssel. ,,Voor het eerst de eindverantwoordelijke zijn, is best wennen”, zegt hij. ,,Ik vind het zelf nog steeds een gek idee.”