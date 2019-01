Kerber maakt gelijk, gemengd dubbel gaat finale beslissen

Hopman CupHet gemengd dubbel zal de beslissing moeten brengen in de finale van de Hopman Cup tussen Zwitserland en Duitsland. Nadat Roger Federer het openingsduel in Perth met Alexander Zverev in twee sets (6-4 6-2) had gewonnen, was Angelique Kerber de baas over Belinda Bencic. Ook die partij nam twee sets in beslag: 6-4 7-6 (6).