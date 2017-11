Kerber kiest voor Belgische coach

Kerber won in haar topjaar 2016 de Australian Open en de US Open, was finaliste op Wimbledon en werd voor het eerst nummer één van de wereld. Die successen kon ze dit jaar niet herhalen. In geen enkele grandslam slaagde de Duitse erin de kwartfinales te bereiken, op Roland Garros en de US Open kon ze al na een ronde naar huis. Op de wereldranglijst is ze weggezakt naar plaats 21.



Fissette had al een aantal topspeelsters onder zijn hoede onder wie Kim Clijsters, Simona Halep en Victoria Azarenka. De laatste speelster die hij begeleidde was de Britse Johanna Konta. Hun samenwerking eindigde midden oktober.