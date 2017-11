Kerber eindigt tennisjaar met twee nederlagen in Elite Trophy

Sterke teamgeest en een beetje geluk helpen De Meeuwen aan koppositie

31 oktober ZOUTELANDE - Op de laatste speeldag van het vorige seizoen redde VV de Meeuwen het vege lijf in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal. De jaren ervoor was het weinig anders. Wie nu naar de stand in de tweede klasse kijkt, ziet de Meeuwen plots helemaal bovenaan staan. En dat terwijl er maar weinig mutaties in de selectie zijn geweest afgelopen zomer.