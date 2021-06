Kansrijk Argentinië komt niet voorbij Chili op Copa América

video Spandoek van vrienden­groep uit Klooster­zan­de over heel de wereld te zien: ‘We hebben veel reacties gehad’

14 juni KLOOSTERZANDE - Een Zeeuws-Vlaams dorp van een paar duizend inwoners is sinds zondagavond bekend over de hele wereld. Achter het doel van Oranje-doelman Maarten Stekelenburg hing een meterslang spandoek met de tekst ‘Kloosterzande’. ,,Het spandoek nemen we gewoon in een tasje mee het stadion in.”