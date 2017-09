Kansen voor Oranje zijn er, als de knie van Haase het maar houdt

De stemming bij Oranje was vandaag na de winst in het dubbelspel van Matwé Middelkoop en Robin Haase een stuk hoopvoller dan gisteravond. Het is nu 2-1, het kan nog, maar een makkelijke opdracht wordt het niet.



Kopman Haase hoopt dat hij morgen de eerste partij in Sportcampus Zuiderpark kan spelen tegen de Tsjechische kopman Jiri Vesely. Zijn knie speelde vanmiddag na zijn tweede partij in twee dagen op. Gisteren speelde de Nederlander een vijfsetter tegen Lukas Rosol, de dubbel werd in vier sets beslist: 4-6, 6-4, 7-6, 6-4. ,,Verder ben ik fit, maar de knie speelt me parten. We gaan het bespreken, ik zal me laten behandelen, dat kan morgenochtend ook nog, dan beslissen we.’’



Naast hem zat Middelkoop, die pas vlak voor de play-offs om een plek in de Wereldgroep hoorde dat hij aan het Davis Cup-team was toegevoegd. Hij was een blij man na de zege in het dubbelspel. ,,We kwamen in de tweede set over het dode punt heen, we waren het beste koppel.’’ De dubbelspecialist refereerde nog even aan zijn opvallend mislukte smash in de derde set, bij een stand van 6-5, 15-30. Ik dacht dat het een smash was, maar ik kwam niet uit. Gelukkig gingen we er daarna in de tiebreak vol over.’’



Morgen is het in het gunstigste geval dus Haase tegen Vesely en De Bakker tegen Rosol. Als Haase niet speelt zal Haarhuis een beroep moeten doen op de jonge Tallon Griekspoor, de nummer 279 van de wereld. Hij speelde niet eerder in het landentoernooi. Of op Middelkoop, die in 2009 een keer een enkelspel in de Davis Cup speelde en verloor. De Bakker herstelde goed van zijn vijfsetter van gisteravond, zijn problematische schouder heeft het volgens Haarhuis gehouden. ,,Degene die er klaar voor is, speelt. Ik zie kansen, maar dat is geen enkele garantie’’, zei Haarhuis.



Haase: ,,We zaten gisteren na de eerste dag bij elkaar en zeiden tegen elkaar: ‘jongens, het kan echt’. Het is niet Berdych die we moeten verslaan.’’ De beste Tsjechische tennisser zegde af voor de Davis Cup. ,,Vesely en Rosol kraken eerder.’’