Kabinet geeft toestemming voor meer EK-toeschouwers in ArenA

De organisatie van het EK buigt zich nu over de beste verdeling van de nieuw vrijgekomen EK-kaarten in het stadion en de verspreiding ervan. ,,Het is fantastisch dat de coronasituatie steeds beter onder controle lijkt te zijn en er dus steeds meer mogelijk is”, aldus Gijs de Jong, de toernooidirecteur van EURO 2020.



,,We zijn dan ook heel blij dat we nu nog meer fans gelukkig kunnen maken. Mooi dat deze opschaling op een veilige en verantwoorde manier kan. EURO 2020 in Amsterdam is net als het Eurovisie Songfestival in Rotterdam een iconisch evenement. Daar wil je gewoon zoveel mogelijk mensen bij hebben. Fans die Oranje na al die jaren eindelijk weer op een eindtoernooi kunnen zien spelen. Al met al is dit een fantastische steun in de rug voor iedereen met een oranje hart en zeker ook voor het Nederlands elftal.”