Juve-talent Kean biecht op: bal gestolen van priester

Trainer concurrent Vlissingen stapt op en springt in bij dolend RBC

16:02 VLISSINGEN - Leonidas, een concurrent van Vlissingen in de strijd om handhaving in de hoofdklasse B van het zondagvoetbal, is zijn hoofdtrainer kwijt. Koos Waslander stapte deze week op en maakt het seizoen af bij RBC, dat bij diverse Zeeuws-Vlaamse ploegen speelt in de derde klasse A van het zondagvoetbal.