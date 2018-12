Juli: Frankrijk wint het WK, Dumoulin ook tweede in de Tour

Sportjaar 2018Het jaar 2018 zit er bijna op en het was opnieuw een heerlijk sportjaar met hoogte- en dieptepunten. In de rubriek Twelve days of Christmas tellen we dagelijks af tot het einde van het jaar. Vandaag blikken we terug op de maand juni.

Hoewel het WK voetbal in juni begint, worden de belangrijkste pouleduels in juli gespeeld. Regerend wereldkampioen Duitsland vliegt er al in de eerste ronde uit in Rusland. Nadat de eerste groepswedstrijd tegen Mexico wordt verloren (1-0 dankzij Hirving Lozano), staat de druk er voor de wedstrijd tegen Zweden vol op. Als beide ploegen met 1-1 de blessuretijd ingaan, versiert Duitsland een vrije trap. Toni Kroos legt de bal achter de laag scheerschuim en krult de bal in de verre hoek. Duitsland wint. Op zijn Duits, dat wel.

Dankzij de 2-1 overwinning volstaat winst tegen Zuid-Korea. Die Mannschaft creëert kans op kans, maar telkens ligt er een Zuid-Koreaan in de weg. De tijd begint te dringen en de Duitsers starten het slotoffensief. De alles-of-nietspoging resulteert uiteindelijk in een nederlaag én uitschakeling: Zuid-Korea scoort namelijk nog twee keer in blessuretijd (2-0).

Volledig scherm © Getty Images Waar onze oosterburen er vroeg uitvliegen, wandelen de zuiderburen door de groepsfase heen. In de tweede ronde treft België in de achtste finales Japan. Het WK van België hangt aan een zijden draadje nadat de Japanners na 52 minuten de 2-0 maken, maar de Rode Duivels keren het tij. Dankzij de late goal van Nacer Chadli na een prachtige counter plaatst België zich voor de kwartfinale, waarin het tegen Brazilië speelt. In die wedstrijd kunnen ze de halve finale al snel ruiken nadat Kevin de Bruyne de 2-0 maakt. België wint uiteindelijk met 2-1 en bereikt de halve finale.



In de halve finale is België echter niet sterk genoeg om ook Frankrijk te verslaan. De Fransen winnen door een kopbal van Samuel Umtiti met 1-0. Frankrijk wint vervolgens in de WK-finale in Moskou met 4-2 van Kroatië en viert na 1998 hun tweede wereldtitel.

Dumoulin wéér tweede achter een Sky-renner

Als het WK op zijn eind loopt, start de Tour de France. Chris Froome gaat in Frankrijk voor zijn vijfde Tourzege. Het loopt allemaal een tikkeltje anders. Zijn ploeggenoot Geraint Thomas verrast vriend en vijand door niet alleen Froome, maar ook Tom Dumoulin van een Tourzege af te houden. De Welshman wint twee etappes, waaronder eentje naar Alpe d’Huez. Die rit zal nog jaren in het geheugen van de wielerfan staan gegrift.

Steven Kruijswijk trekt al vanaf zeventig kilometer ten aanval uit een kopgroep. De Brabander rijdt lange tijd zelf virtueel in de gele trui. Maar de riante voorsprong verdwijnt op de slotklim als sneeuw voor de zon. Als Froome de uitgeputte Kruijswijk passeert is het zeker: geen etappezege voor Kruijswijk. De rit gaat uiteindelijk naar Thomas, die Dumoulin in de sprint klopt.

Het is een beeld dat we vaak zien deze Tour. Thomas die iedere dag nét iets sterker is dan Dumoulin. Keer op keer valt de Limburger de gele trui aan, maar zonder resultaat. De Nederlander eindigt als tweede in het eindklassement. Die podiumplaats wordt nog opgefleurd door een etappezege in de tijdrit.

Dat is echter niet de enige Nederlandse ritzege. Dylan Groenewegen sprint twee keer naar Nederlands succes. Met drie gewonnen etappes en Dumoulin (2) en Kruijswijk (5) hoog in het klassement kunnen we wel stellen dat het een geslaagde Tour de France was voor Nederland.

Volledig scherm Tom Dumoulin werd ook tweede in de Tour de France. Achter Geraint Thomas, maar nog voor Chris Froome. © photo: Cor Vos

Nederlands succes

Juli is sowieso een uitstekende sportmaand voor Nederland. Op de eerste dag wint Max Verstappen in Spielberg zijn eerste Grand Prix van het seizoen. Hij kiest er geen beter moment voor uit. Een karrenvracht aan Nederlandse fans reist af naar Oostenrijk om hun idool te zien. En als Verstappen dan ook nog wint..

De waterpolodames winnen goud op het EK en daarnaast regent het overwinningen van Annemiek van Vleuten. De wielrenster verkeert in topvorm en wint allereerst met overmacht de Giro Rosa. Iets om op te drinken zou je zeggen, maar ze zal waarschijnlijk slechts genipt hebben van de champagne. Twee dagen later wint ze namelijk op spectaculaire wijze La Course door in de laatste meters over Anna van der Breggen heen te denderen. Kortom: een prachtige wielermaand voor Nederland.

