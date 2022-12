José de Sousa in tranen na slecht nieuws thuisfront

WK Voetbalpod­cast | ‘Deze WK-finale was voetbal op z'n aller­mooist’

Lionel Messi heeft eindelijk zijn wereldtitel. De Argentijn en Kylian Mbappé maakten de finale samen tot een geweldig schouwspel. Daarnaast een evaluatie van Oranje en het hele WK in Qatar. Een toernooi dat in de voorbereiding vooral ging over mensenrechten, OneLove-armbanden en geld. Etienne Verhoeff bespreekt het in de laatste WK Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka, die bij de WK-finale in het Lusail Stadion waren.

