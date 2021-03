Jonge Rashford draaide zijn autoraam omlaag om geld uit te delen aan daklozen en kinderen

Schelde­dich­ter en bekendste supporter van Arnemuiden, Rinus Pluijmers, overlijdt één dag voor zijn 100ste verjaardag

8 maart ARNEMUIDEN - ,,Helaas, nooit meer een gedicht van Rinus in een volle kantine. Nooit meer een gedicht dat wordt afgesloten met: ‘…Arnemuiden joeg de wedstrijdbal winnend in de touwen!’” Voetbalvereniging Arnemuiden is in rouw. Haar bekendste supporter is gisteren overleden, meldt de club op haar website. Rinus Pluijmers zou vandaag honderd jaar worden.