John van den Brom huilt om zijn zieke voetbalmaatje

Je mag Theo Bos rustig in een rijtje zetten met Francesco Totti, Ryan Giggs en Paolo Maldini. Voetballers die vanuit de jeugdopleiding doorstroomden naar het eerste elftal van een profclub en daar de rest van hun carrière bleven spelen. Nooit kwamen Totti, Giggs, Maldini en Bos uit voor een andere club dan respectievelijk AS Roma, Manchester United, AC Milan en Vitesse. Dat Bos geboren werd in Nijmegen, de stad van Vitesse’s aartsvijand NEC, is een onbeduidend smetje waarover we niet zullen uitweiden. De centrumverdediger was tot in zijn poriën geel en zwart.