John de Bever krijgt bij spaarzaam optreden direct rood

‘Favoriet’ Goes wil afstand nemen

16 maart GOES - Er staat zondag veel op het spel voor Goes in de derby tegen Vlissingen: de Zeeuwse eer en de aansluiting met de nummer twee van de zondag-hoofdklasse. Trainer Rogier Veenstra geniet er enkel van. ,,Ik ben blij dat we ook om onze positie op de ranglijst spelen.”