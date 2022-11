Jermaine Wattimena na knappe zege als vijfde Nederlandse darter naar knock-outfase Grand Slam

MET VIDEO Goes tot moes geslagen (1-7): ‘Ik hoop dat dit een incident is’

Ongeloof en teleurstelling vochten zaterdag na een ontluisterende nederlaag om voorrang in Goes. De Bevelandse vierdedivisionist ging tegen FC ’s-Gravenzande op eigen veld met 1-7 genadeloos onderuit en die afstraffing zorgde voor veel vraagtekens in de Goese gelederen. Hoe was het mogelijk dat de ploeg met de minst gepasseerde verdediging zo te kijk was gezet?

13 november