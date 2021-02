Jennifer Brady na spannende slotgame naar eerste grandslamfinale

Fontijn kan vlag nog steeds niet uithangen: laatste deel OKT uitgesteld

17 februari Boksster Nouchka Fontijn (33) wacht al bijna een jaar op de afronding van haar kwalificatietraject voor de Zomerspelen in Tokio. Ook in april kan de Schiedamse fysiotherapeute haar tweede olympische deelname nog niet veiligstellen. Het laatste deel van het Europese kwalificatietoernooi in Londen is vanwege de coronacrisis verschoven naar juni. ,,Het duurt allemaal nog wat langer”, merkt de nummer 2 van Rio 2016 nuchter op.