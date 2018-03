Jelle van Gorkom verruilt ziekenhuis voor revalidatiecentrum

RUDESTATS Arjen Pattenier al jaren pestkop van Arnemuiden

11:21 Wie anders dan Arjen Pattenier velde zaterdag het vonnis over Arnemuiden. De speler van Oostkapelle is al jarenlang een plaag voor de vissersploeg. Of ze elkaar in de eerste, tweede of derde klasse tegenkwamen, Pattenier was de pestkop voor Arnemuiden.