Jeffrey de Zwaan zet stuntreeks voort bij World Matchplay

Poll Kan Tom de Tour nog winnen?

21:20 Renners en kenners zijn het er nu wel over eens: Geraint Thomas gaat dit jaar de gele trui naar Parijs brengen. De Brit is niet te kraken in de bergen en heeft een sterke tijdrit achter de hand. Aan de andere kant... Het verschil met Tom Dumoulin is minder dan twee minuten. Ook weer geen straatlengte. Kan het dan misschien toch nog voor Dumoulin?