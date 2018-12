Jeffrey de Graaf voor zesde keer op rij in eerste ronde naar huis bij WK

De Nederlandse darter verloor twee jaar geleden vrij kansloos van landgenoot Jelle Klaasen, maar had tegen de Filipijn meer kansen. Malicdem nam al snel een 1-0 voorsprong in sets, maar door missers van de Filipijn op de dubbels kon De Graaf het tijd keren en een 2-1 voorsprong pakken.



Maar dat Malicdem kon darten, werd in de beslissende vijfde set duidelijk. Daarin had De Graaf weinig kans en die set pakte Malicdem dan ook met 3-0. Zo verloor De Graaf met 3-2 in sets en ligt hij voor de zesde keer op rij uit een WK na de eerste ronde.



Met een gemiddelde van nog geen 80 kon de Nederlander dan ook niet tevreden zijn. ,,Het ging nergens over. Ik kreeg nog geen pijl uit mijn handen", zei De Graaf direct na afloop. ,,Dit is dramatisch.”