Jean-Julien Rojer wint eerste ATP-dubbeltitel in vier jaar, Demi Schuurs verliest dubbelfinale Montreal

Jean-Julien Rojer heeft in Toronto voor het eerst in vier jaar tijd een masterstoernooi op zijn naam geschreven. De Nederlandse dubbelspecialist versloeg samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador de Brits-Amerikaanse combinatie Joe Salisbury/Rajeev Ram met 6-3 6-1. Demi Schuurs slaagde er met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk niet in de finale van het vrouwendubbel te winnen.

De 41-jarige Rojer en zijn negen jaar jongere dubbelpartner maakten in de eerste set het verschil met een break in de vierde game. In de tweede set liepen ze snel uit naar een 4-0 voorsprong, waarna ze hun tegenstanders nog maar één game gunden.



Rojer, die in het verleden ook de titels in het dubbelspel op Wimbledon, de US Open en Roland Garros won, stond in 2019 voor het laatst in de eindstrijd op een masterstoernooi. Hij won indertijd op het graveltoernooi van Madrid zijn derde masterstitel.

Schuurs naar finale in Montreal

Demi Schuurs is er op het grote WTA-toernooi van Montreal niet in geslaagd het dubbelspel te winnen. Met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk verloor ze na een spannende finale van het als zevende geplaatste Japanse koppel Shuko Aoyama/Ena Shibahara: 6-4, 4-6, 13-11. Schuurs/Krawczyk waren in Montreal als vijfde geplaatst.

In de halve finale waren Schuurs en Krawczyk met 6-3 3-6 11-9 net te sterk voor de Australische Storm Hunter en Elise Mertens uit België.

De 30-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld, won het toernooi in Canada in 2018. Een jaar later was ze finaliste.



Volledig scherm Demi Schuurs (links). © Getty Images via AFP

Het vrouwenenkelspel werd gewonnen door de Amerikaanse Jessica Pegula. Ze was in de finale veel te sterk voor de Russische Ljoedmila Samsonova: 6-1, 6-0.

