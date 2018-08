'Je kijkt er toch naar uit: wat zou Serena nu weer dragen?'

Door Rik Spekenbrink



Waarschijnlijk lachen ze zich op het hoofdkantoor van Nike een ongeluk. Tijdens Roland Garros ging het al dagenlang over de catsuit die Serena Williams (36) bij het Parijse grand slam droeg. Maar de directeur van de Franse tennisbond verzorgde afgelopen weekeinde nog een gratis dosis extra publiciteit door te roepen dat het kledingstuk komend jaar niet meer wordt toegestaan.



Voor het eerst in tijden wordt er weer gediscussieerd over tenniskleding. Die werd in de loop der decennia uiteraard steeds minder traditioneel. Het bleek niet zo praktisch te tennissen, de rokken van de Victoriaanse vrouwen in de 19de eeuw, zo lang dat ze over het gras sleepten. De pullovers van de mannen verdwenen ook snel, maar echt spectaculair werd tenniskleding pas met de opkomst van Andre Agassi in de jaren 90. De bad boy kwam net zo makkelijk in een korte spijkerbroek de baan op als met een knalroze band om zijn hoofd.



Tekst gaat verder onder de foto.