Jarige Verstappen krijgt taart, clownesk onthaal en PSV-shirt

Ontembare Kerkhove met primeur naar tweede finale op rij

29 september CLERMONT-FERRAND – Voor de tweede week op rij staat tennisster Lesley Kerkhove in de finale van een 25.000 dollartoernooi. In het Frankrijk was de Schouwse tennisster in drie sets te sterk voor Greta Arn, die ze een week eerder nog versloeg in de finale van het toernooi van Lissabon.