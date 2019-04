Jarige Van Gerwen komt goed weg na hoogstaande partij tegen Wade

Rob Cross, de nummer 2 van de wereld en tevens naaste belager van Van Gerwen in de Premier League, kwam uiterst goed weg in Birmingham. Gerwyn Price miste namelijk vier wedstrijdpijlen en zo kon Cross alsnog een punt veiligstellen: 7-7.



Op dat moment was de eerste partij van de avond tussen Mensur Suljovic en Michael Smith ook al in een gelijkspel geëindigd. Daar schoot met name Smith, begin januari nog finalist op het WK, weinig mee op. Bully Boy staat momenteel onderaan, in punten gelijk met Peter Wright. Die Schot verloor in de voorlaatste partij van de avond namelijk met 8-4 van Daryl Gurney.



Door hun nederlagen is de finaleavond in Londen (op 23 mei in de O2 Arena) bijna uit het zicht voor Smith en Wright. De acht overgebleven darters hebben nog drie speelrondes over om zich te verzekeren van een plek bij de beste 4. Van Gerwen lijkt zich daar met 19 punten uit 13 wedstrijden geen zorgen over te moeten maken.