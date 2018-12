Jarige Van der Voort walst over Webster heen in tweede ronde

The Dutch Destroyer , zoals de bijnaam van Van der Voort luidt, profiteerde optimaal van de matige partij van Darren Webster. De 50-jarige Engelsman miste negen van de tien dubbels en won uiteindelijk maar één leg. Vincent van der Voort gooide op de juiste momenten zijn dubbels wél en mag zich opmaken voor de derde ronde. In de derde ronde is sowieso weer een Engelsman de tegenstander: Steve Beaton of Chris Dobey.

Overige partijen

Van der Voort en Webster sloten de middagsessie van het WK darts in Londen af. Voor die tijd werden nog drie partijen in de eerste ronde gespeeld. Robert Thornton ging met 1-3 in sets onderuit tegen WK-debutant Daniel Larsson uit Zweden.



Ook Ricky Evans en Krzysztof Ratajski gingen enigszins verrassend onderuit in hun partijen. Evans, de snelste darter ter wereld, werd met 1-3 geklopt door de 24-jarige Oostenrijker Rowby-John Rodriguez. Ratajski zag een 2-0 voorsprong in sets als sneeuw voor de zon verdwijnen tegen de Japanner Seigo Asada.