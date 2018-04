Jakobsen na zege in 'WK voor sprinters': Dat ik het afmaak, is geweldig

De renner uit Heukelum denkt dat zijn ploeg Quick Step in een 'winning flow' zit. ,,In zo'n finale wil je gewoon het beste doen", zei hij na afloop tegen Sporza. ,,Met alle jongens uit de wolfpack, ze rijden zo hard... Dan moet je het afmaken."



De kansen voor Jakobsen werden vergroot toen een groep van dertig renners, onder wie favoriet Dylan Groenewegen, over een gesloten spoorwegovergang ging en door de wedstrijdjury uit koers werd gezet. Een andere favoriet, Marcel Kittel, bleef over, maar die kwam na een lekke band in de slotfase niet meer terug. Daarom kon Jakobsen het afmaken. ,,Ik koers graag in Zeeland, met smalle dijkjes, veel keren en draaien. Dat ik het hier kan afmaken, is heel geweldig. We rijden altijd om te winnen."