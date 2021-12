Jacques Nieuwlaat verruilt bezemkast van RTL voor die van Viaplay: ‘Slaap graag thuis bij mijn vrouw’

Door Max van der Put



Het blijft merkwaardig. Jacques Nieuwlaat, al jaren tv-commentator bij het WK darts, is zelf nog nooit in Alexandra Palace in Londen aanwezig geweest tijdens het mondiale titeltoernooi. Hij doet - meestal samen met Frank Vischschraper - verslag vanuit ‘een bezemkast’ in een studio van RTL in Hilversum. ,,Ik ben één keer in Ally Pally geweest, tijdens de Olympische Spelen in Londen toen daar het Holland Heineken Huis was ondergebracht. Maar tijdens het darten niet, nee.”