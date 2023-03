Italiaanse zangeres barst in huilen uit na ‘vermoorden’ van Engels volkslied voor EK-kwalificatieduel

Met videoNiets pijnlijker dan een volkslied volledig om zeep helpen. Dat weet inmiddels ook de Italiaanse zangeres Ellynora. Ze kreeg de volle laag op social media nadat ze voor aanvang van het EK-kwalificatieduel tussen Italië en Engeland het ‘God Save The King’ niet al te best ten gehore bracht.

,,De slechtste uitvoering van een volkslied ooit” en ,,Gezocht voor een misdaad tegen het volkslied van Engeland". Het is slechts een greep uit de massale reacties die loskwamen nadat de 28-jarige Ellynora het ‘God Save The King’ had gezongen voor aanvang van Italië - Engeland. The Sun pakte direct uit met een profiel van de zangeres met de vraag: ‘Wie is Ellynora, de zangeres die het volkslied vermoordde?’.

Bij The Daily Mail bood ze na afloop in tranen haar excuses aan: ,,Ik wilde dat het perfect was, maar wat er gebeurde was niet mijn eigen schuld. Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans van Engeland die in het stadion waren en op televisie de wedstrijd keken en wil dat iedereen weet dat ik niet respectloos wilde zijn", aldus Ellynora, die dit jaar namens San Marino probeerde aan het Eurovisie Songfestival mee te doen.

Volledig scherm Zangeres Ellynora en de spelers van Italië en Engeland tijdens de volksliederen. © Reuters

,,Het was zo'n eer om het volkslied te mogen zingen en ik was zo enthousiast, maar er was een probleem met het geluid. Ik had een probleem met mijn oortje, de muziek begon en stopte daarna direct. Ik hoorde het volkslied twee keer, waardoor ik niet synchroon liep met de tekst. Ik probeerde alles, maar het was te laat. Ik ben zó boos en verdrietig.”

De spelers van Engeland lieten zich er overigens niet door afleiden. Engeland won, mede door een recordgoal van Harry Kane, met 1-2 van de Italianen.

Bekijk hieronder de samenvatting van Italië - Engeland.

Programma EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.