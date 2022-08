Italiaans international in opspraak na vechtpartij met supporters na bekerblamage

Anne Terpstra steviger aan kop wereldbe­ker­klas­se­ment

MONT-SAINTE-ANNE - Mountainbikester Anne Terpstra heeft zondag de leiding in het wereldbekerklassement behouden. In het Canadese Mont-Sainte-Anne finishte ze als zevende , liefst twaalf plekken voor de Australische concurrente Rebecca McConnell. Het verschil in de stand is nu 64 punten.

