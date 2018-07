Italiaan Berrettini wint in Gstaad eerste ATP-toernooi

Hoek kan aanvallend weinig uitrichten tegen TOP Oss

28 juli OSS – Ook de derde oefenwedstrijd van Hoek leverde de ploeg van trainer Dennis de Nooijer nog geen overwinning op. Een verrassing was dat niet, omdat TOP Oss een tegenstander van niveau was. De club uit de Keuken Kampioen Divisie had de Zeeuwse derdedivisionist uitgenodigd op de Open Dag en boekte een 3-0-overwinning. Voor De Nooijer was het opnieuw een leerzame wedstrijd, waarbij een aantal zaken weer duidelijker werden.