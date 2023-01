IOC-voorzitter Thomas Bach na eis Oekraïne: Russen buitensluiten botst met olympisch handvest

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vindt het standpunt van Oekraïne om alle Russen te isoleren niet in lijn met het olympisch handvest. De 69-jarige Duitser legde de opvatting van het IOC over het mogelijk toelaten Russen en Belarussen op de Spelen van Parijs in 2024 vrijdag uit aan media in het Duitse Oberhof.

,,Het vastomlijnde uitgangspunt is, geen Russische of Belarussische atleten”, zei Bach. Maar ,,individuele neutrale atleten uit deze landen, zonder enige identificatie met hun nationaliteit” kunnen volgens de IOC-voorzitter mogelijk in het komende jaar aan de start staan van internationale wedstrijden. Voor de Spelen van 2024 en het deelnemersveld daarvan staat het IOC echter pas aan het begin van uitvoerig overleg.

Atleten uitsluiten alleen op grond van hun paspoort voldoet volgens Bach niet aan de regels voor de mensenrechten. Hij zei de opstelling van Oekraïense kant te kennen. Die willen niet alleen Rusland als staat isoleren, ,,maar een totale isolatie van alle Russen, ongeacht welke mening die ten opzichte van de oorlog hebben”, aldus de IOC-voorzitter. ,,Dat is niet in lijn te brengen met het olympisch handvest.”

Quote Het is duidelijk dat iedere neutrale vlag van Russische atleten besmeurd zou zijn met bloed. Volodimir Zelenski

Oekraïne reageerde donderdag al afwijzend op het voorstel van een stappenplan om Russische atleten opnieuw te integreren in de mondiale sport. ,,Ons standpunt blijft ongewijzigd: zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, mogen Russische en Belarussische atleten niet deelnemen aan internationale wedstrijden”, zei de Oekraïense minister van Sport Vadim Hutzajt. ,,Als we niet worden gehoord, sluit ik niet uit dat we de Olympische Spelen boycotten en weigeren deel te nemen.”

Volodimir Zelenski

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei vrijdag nog eens dat hij een internationale campagne gaat beginnen om te voorkomen dat Russische atleten mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in 2024. ,,Vandaag starten we een marathon voor eerlijk spel gericht op het bestuur van de internationale olympische structuren van hypocrisie en om pogingen te voorkomen dat vertegenwoordigers van die terroristische staat de sportwereld in worden getrokken”, zei Zelenski in een videoboodschap.

,,Het is duidelijk dat iedere neutrale vlag van Russische atleten besmeurd zou zijn met bloed”, ging Zelenski verder. “Olympische principes en oorlog zijn fundamenteel tegengesteld aan elkaar.”