Intrekken visum Novak Djokovic ongedaan gemaakt: Serviër welkom op Australian Open

Met videoNegenvoudig Australian Open-kampioen Novak Djokovic gaat in januari in Melbourne op jacht naar zijn tiende zege. De 35-jarige Serviër, de meest succesvolle tennisser ooit van de Australian Open, bevestigde vanmiddag bij de ATP Finals in Turijn dat het intrekken van zijn visum ongedaan is gemaakt. Djokovic miste het toernooi van dit jaar nadat hij werd uitgezet nadat hij een coronavaccin had geweigerd.

Djokovic, de voormalige nummer één van de wereld, werd aanvankelijk uitgesloten voor Australië tot 2025, maar dat besluit is teruggedraaid. ,,Ik ben erg blij met dit nieuws”, zei Djokovic vandaag in Turijn, na zijn tweede partij bij de ATP Finals tegen de Rus Andrej Roeblev. ,,En het is vooral ook een opluchting. De Australian Open is mijn succesvolste Grand Slam-toernooi. Ik heb daar een aantal van de beste herinneringen gemaakt en krijg nu een kans om mijn tiende titel te winnen.”

Eerder vandaag won Djokovic ook zijn tweede partij in Turijn. De vijfvoudig winnaar van het eindejaarstoernooi was in Turijn met 6-4 6-1 te sterk voor Roeblev. Met zijn zege boekte hij een plaats bij de laatste vier van de ATP Finals. Djokovic, die het toernooi was begonnen als de nummer 8 van de wereld, had maandag in zijn eerste wedstrijd ook de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets verslagen. Roeblev had zich in drie sets ontdaan van zijn landgenoot Daniil Medvedev.

De 35-jarige Djokovic wist tegen de tien jaar jongere Roeblev pas aan het einde van de eerste set het verschil te maken. De 21-voudig grandslamkampioen brak zijn tegenstander op 5-4 dankzij een fraaie backhandwinner en haalde zo de eerste set binnen.

De weerstand van de veelvuldig klagende Roeblev was prompt gebroken en de nummer 7 van de wereld wist in de tweede set nog maar één game te pakken. Djokovic benutte bij een 5-1-stand op eigen service meteen zijn eerste matchpoint. Mede door 17 onnodige fouten van Roeblev (tegenover 7 van Djokovic) had de Serviër slechts een kleine 70 minuten nodig voor de winst.

Tsitsipas en Medvedev, de mondiale nummer 5, spelen later op woensdag hun tweede partij van het toernooi tegen elkaar. De eerste twee in de groep gaan door. Alleen als Medvedev van de Griek wint en op vrijdag de groepswedstrijd tegen Djokovic in winst omzet, gaat de Rus als groepswinnaar door.