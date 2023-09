Indrukwekkend: rolstoeltennisster Diede de Groot wint voor derde jaar op rij álle grand slams

Het Zeeuwse volleybal zoekt naar verbinding en zet tijdens Zeelandcup een eerste stap

De competitie begint over twee weken, maar tijdens de vijfde editie van de Zeelandcup volleybal in Kapelle werd verder gekeken dan alleen komend seizoen. Vertegenwoordigers van de Zeeuwse clubs bogen zich onder leiding van bondsbestuurder Ard Kramer en topopleider Ine Klösters over de staat van het Zeeuwse volleybal en bespraken mogelijkheden om in de toekomst te kunnen samenwerken.