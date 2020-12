Indrukwekkend optreden voelt voor Van Duijvenbode als ‘oké-wedstrijd’

De 28-jarige Van Duijvenbode, die normaal de administratie doet op een auberginekwekerij in ‘s-Gravenzande, maakte veel indruk in het lege Alexandra Palace. Hij gooide al vroeg in de wedstrijd de maximale score van 170 uit en pakte niet veel later de eerste set door in de beslissende vijfde leg 82 uit te gooien.