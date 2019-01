Indrukwekkend eerbetoon van Nantes-fans aan vermiste Sala

De verdwijning van Emiliano Sala houdt de voetbalwereld in de ban. De Argentijn, die pas vorig weekend tekende bij Cardiff City, bevond zich aan boord van een privévliegtuig dat vermist is geraakt en waarvan nog geen spoor is teruggevonden. Sala was onderweg naar Wales, nadat hij in Nantes afscheid had genomen van zijn oude club. In de havenstad gingen fans de straat op hem een indrukwekkend eerbetoon te brengen.