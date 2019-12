Ik heb ‘Barney’ hoog zitten, maar dit was gewoon zielig

Door Thijs Zonneveld



Moest je hem nou horen. Ging-ie weer hoor. Hij was slecht, hij was een amateur, hij walgde van zichzelf. Raymond van Barneveld braakte zijn frustratie in groengele brokken in elke microfoon die hij kon vinden. Het was alsof hij een ledemaat had moeten inleveren bij elke set die hij verloor in de eerste ronde van het WK darts.