IJzersterke Nadal onbedreigd naar winst US Open

Voor de 31-jarige Nadal betekende de winst zijn zestiende grandslamtitel in 23 finales. Hij was dan ook torenhoog favoriet en maakte die status tegen Anderson meer dan waar. De Spanjaard speelde vrijwel foutloos en kreeg in de eenzijdige partij geen enkel breakpoint tegen.

In de eerste set overleefde de Zuid-Afrikaan vier breakpoints, waarna het in de zevende game toch nog mis ging (4-3). Daarna leverde hij opnieuw zijn opslag in: 6-3. In de tweede set sloeg Nadal in de zesde game agressief toe aan het net (4-2) waarna ook het tweede bedrijf voor hem was. In de derde set stond Anderson meteen al zijn eerste servicegame af, waarmee het pleit dus beslecht bleek.