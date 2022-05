Iga Swiatek op indrukwekkende wijze naar derde ronde in Parijs

Na 61 minuten maakte Swiatek het af met een sterke return, die te machtig bleek voor de nummer 43 van de wereld. Swiatek domineerde van het eerste tot het laatste punt, gunde haar opponente geen enkel breakpoint en sloeg liefst 23 winners. Voor Swiatek was het al haar dertigste zege op rij. De laatste nederlaag van de 20-jarige Poolse dateert van half februari. Ze verloor toen in Dubai van Jelena Ostapenko uit Letland.

,,Het is een kwestie van gefocust blijven en druk uit te blijven oefenen op mijn tegenstanders. Dat is best zwaar, want voor iedere wedstrijd moet je ‘in the zone’ komen. Ik ben blij zo goed te spelen, zeker bij mijn eerste keer op het Court Suzanne Lenglen”, zei Swiatek.