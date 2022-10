Iga Swiatek imponeert met wéér een titel: ‘Morgen ga ik genieten van het strand’

Hockey in Zeeland: hattrick­hel­din, scorende veteraan en 12-jarige debutant

Sarah Fransse zette de hockeysters van Rapide uit Hulst gisteren op het winnende spoor in de derby bij Goes. Met haar doelpunten in het eerste kwart legde ze de basis voor de 4-1-overwinning in de vierde klasse.

16 oktober