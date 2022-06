Iga Swiatek gaat met tennisevenement geld ophalen voor Oekraïne

Kim Baas neemt afscheid met een lach en een traan

KLUNDERT - Net na het gewonnen beslissingsduel van Fortis, zaterdagmiddag in Klundert, kreeg Kim Baas het even te kwaad. ,,Eén van mijn ploeggenotes, Joyce Schoonaard, had toen net tegen me gezegd: ‘En nu zit het er echt op’. Tja, dat kwam wel even binnen…”

27 juni