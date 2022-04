Iets té makkelijke zege voor Groene Ster en Belgisch wonderspuitje voor Kadiri

Groene Ster had een fantastische reeks van vijf overwinningen op rij neergezet. Daarop volgend zou een blok van twee wedstrijden volgen tegen hekkensluiter White Stones. Twee ‘moetjes’ klonk het in de media. Vrijdagavond werd het eerste duel uitgevochten.

„Die trein van Groene Ster kent geen eindstation” grapte Boufrahi na afloop. Alweer een makkelijke zege voor zijn ploeg. Met rust stond het 3-0, twee keer Kadiri en één keer Mourad Azzanagui. Na rust maakte Sandee de 4-0. Daarna kakte de boel een beetje in bij Groene Ster en werd er gemakzuchtig gespeeld. Vooral El Hattach verloor veelal de bal en maakte het zichzelf moeilijk met onnodig kappen en draaien. Toch was hij ook de man die het kijken bezienswaardig maakte. Zo zette hij zijn directe tegenstander twee keer geweldig voor gek en leefde de Baskenburg op.

De Vlissingers lieten White Stones aandringen en wist de 4-1 te maken. Daarna was het Hoessein Bouzambou met de 5-1. Kadiri zorgde na een uitstekende pass van El Hattach voor 6-1 op het scorebord. Kadiri scoorde daarmee zijn eerste hattrick voor Groene Ster. White Stones zette drie minuten voor tijd de eindstand neer: 6-2.

Gemakzuchtig

„Ik raak bijna gewend aan dat winnen,” vertelt aanvoerder Bouzambou. „Zes overwinningen op rij hebben we nog nooit meegemaakt in de Eredivisie. We spelen nu wel in de degradatiepoule natuurlijk.” Toch proefde Mr. Groene Ster het nonchalante spel. „We gingen te makkelijk over White Stones denken. Zo maakte Khalid en Hicham het zichzelf onnodig moeilijk voor de goal.”

Boufrahi vult Bouzambou aan: “Het is vervelend om wissels in te brengen in een hectische flow waarbij Khalid en Hoessein tegen elkaar schreeuwen. We hadden afgesproken zakelijk te blijven, helaas is dat niet helemaal gelukt.”

Haitam Kadiri telt met zijn rechterhand zijn eerste goal.

Verloren zoon Haitam Kadiri

Kadiri (26) zit sinds de winterstop weer bij Groene Steren maakt goal na goal voor zijn team. vDit was mijn eerste hattrick voor Groene Ster in de Eredivisie,” vertelt de man die van heel ver is gekomen. „Ik kamp met een hernia-blessure sinds mijn achttiende. Dat was ook de leeftijd toen ik stopte bij Groene Ster. Op mijn eenentwintigste ben ik geopereerd aan mijn rug. Toch moest ik rustig aan doen, zaalvoetbal vergt veel van je rug. Afgelopen jaar was er een Belgische arts die met een bepaald spuitje aan kwam zetten en ik had geen last meer. Het is enorm bevrijdend om eindelijk weer te kunnen voetballen na acht jaar elke wedstrijd op de tribune te hebben gezeten.”

Met deze zesde overwinning op rij zit Groene Ster volledig in de race naar een plekje in de play-offs. Na de wedstrijd had ‘familie Groene Ster’ iftar. Zondag 17 april speelt Groene Ster uit, opnieuw tegen White Stones.

Iftar 'familie Groene Ster'