Iers jeugdinternational wint een miljoen euro in de lotto

Truck van Hoondert geraakt door Marokkaanse stenen in Africa Eco Race

2 januari DAR KAOURA – Adwin Hoondert kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste kennismaking met de Africa Eco Race. De 51-jarige Bevelander eindigde in de eerste etappe als achttiende overall. Hoondert legde de kleine 92 kilometer tussen Nador en Dar Kaoura, in het noorden van Marokko, af in 1.14.54 minuten. Maar tijdens de rit had hij ook te maken gehad met pech.