Hurkacz houdt Medvedev uit halve finales in Miami

Hoek houdt Schalkwijk en James alsnog binnen­boord, Goes is ‘not amused’

Twee onlangs aangekondigde en veelbesproken Zeeuwse ‘transfers’ zijn gecanceld. Steve Schalkwijk en Roycel James stappen deze zomer niet over naar Goes, maar blijven toch bij Hoek. Bij Goes zijn ze ‘not amused’.

20:51