Hurkacz heeft niet lang nodig voor binnenhalen ATP-toernooi in Delray Beach

Assistent-trai­ner Renaldo Jacobs wordt bij Goes per direct vervangen door Gerrit Petersen

13 januari GOES - Renaldo Jacobs is niet langer de rechterhand van Goes-trainer Kevin Hollander. De clubleiding van de derdedivisionist heeft de verbintenis met de assistent-trainer per direct beëindigd en stelt Gerrit Petersen aan als zijn vervanger. ,,We zoeken iemand die weerwoord geeft”, aldus bestuurslid Hugo Barends. ,,Niet twee vrienden.”