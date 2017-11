Hummels past net als Litmanen zijn kicksen aan

YouTube en goede conditie brengen kickbokser Anis Karkach de wereldtitel

8:25 ALPHEN AAN DEN RIJN - Anis Karkach (21) uit Oost-Souburg blijft vriend en vijand verbazen in de kickbokswereld. Eerder dit jaar kroonde hij zich bij zijn debuut in de B-klasse al tot King of Brussels, zaterdag nam hij in zijn tweede partij in de A-categorie - het hoogste niveau van Nederland - bij een evenement van Fight Night Mika Tahitu de wereldtitel af. En dat terwijl hij aanvankelijk helemaal niet op stond voor een titelgevecht.