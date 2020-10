Humbert (22) schrijft in Antwerpen tweede ATP-titel op zijn naam

Van Anrooij net buiten top 10 in Superpres­ti­ge

24 oktober RUDDERVOORDE - Tijdens de tweede Superprestige-wedstrijd, zaterdag in Ruddervoorde, is Shirin van Anrooij er net niet in geslaagd bij de eerste tien te finishen. De achttienjarige Kapelse eindigde in België als elfde. In Gieten was ze twee weken geleden nog de nummer negen.