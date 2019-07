Hsieh en Strycova pakken dubbeltitel Wimbledon

Na stunt moet Terpstra nu genoegen nemen met zevende plaats

16:24 LES GETS - Mountainbikester Anne Terpstra uit Zierikzee is zondag bij de wereldbekerwedstrijd in het Franse skioord Les Gets als zevende geëindigd. De Zeeuwse had vorige week nog gestunt met winst in Andorra, waarmee ze de eerste Nederlandse is die een wereldbekerwedstrijd op de mountainbike op haar naam heeft geschreven.