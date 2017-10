Houston Astros voor het eerst in 12 jaar naar de World Series

Primeur voor Lesley Kerkhove: WTA-dubbeltitel

21 oktober Lesley Kerkhove heeft haar eerste WTA-titel binnen. De 25-jarige Zeeuwse zegevierde met haar Wit-Russische partner Lidzija Marozava in het dubbeltoernooi in Luxemburg. Kerkhove en Marozava wonnen in de finale van het Canadees/Belgische koppel Eugenie Bouchard/Kirsten Flipkens: 6-7 (4) 6-4 10-6.