Hotelbewoners hekelen quarantaineplan Australian Open: 'Het is schokkend’

De eigenaren, onder wie een aantal rijke zakenmensen, beweren dat ze niet zijn gekend in de plannen en vrezen voor hun gezondheid. Ze willen het quarantaineplan via de rechter tegenhouden, meldde hun advocaat Graeme Efron aan persbureau Reuters.

De honderden deelnemers aan de Australian Open komen naar verwachting halverwege januari aan in Melbourne een gaan dan eerste twee weken in quarantaine in het Westin Melbourne. Het is een maatregel van de organisatie om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Australian Open begint dit jaar op 8 februari, drie weken later dan gewoonlijk.