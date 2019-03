'Hopman Cup verdwijnt van tenniskalender'

Oostkapel­le-trio mag zich bewijzen bij NAC Breda

16:53 OOSTKAPELLE - Drie spelers van Oostkapelle hebben zich in de kijker gespeeld bij NAC Breda. Het gaat om Maarten Hazelaar, Sander Versendaal en Sjoerd Verhulst. Laatstgenoemde is nog herstellende van een knieblessure en kon zich nog niet laten zien in Breda, de andere twee spelers trainden al een week mee bij Jong NAC.